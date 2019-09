Lionel Messi sobre su continuidad en Barcelona: "No quiero irme, pero quiero ganar"

Por mejoría, hasta mi casa dejaría. Lionel Messi, máxima estrella del Barcelona, se refirió a su continuidad en el club en una reciente entrevista con el diario Sport, que este miércoles ofreció un adelanto de las últimas declaraciones del astro argentino.

"Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar", se lee en la portada que aparecerá este jueves en la edición impresa del medio catalán, con la 'Pulga' como protagonista principal.

En el diálogo exclusivo, Lionel Messi también opinó sobre el frustrado regreso de Neymar a la institución azulgrana, destacando su deseo por tener de vuelta al brasileño en España.

"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barca hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil", señaló el referente culé.

No obstante, aclaró que no se siente desilusionado por el desenlace de las negociaciones. "No estoy decepcionado. Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin Ney", advirtió Messi, quien no pierde de perspectiva lo que ganaría Barcelona con el retorno de su exaliado en ataque.

"A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto", acotó el capitán de la Albiceleste.

Durante la comunicación también señaló que "Puyol sería ideal como secretario técnico" en Barcelona, tras afirmar que "sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva", a manera de crítica.