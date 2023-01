A más de un mes de lo que fue la coronación de Argentina en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi brindó una extensa entrevista al programa “Perros de la Calle” que conduce Andy Kusnetzoff, donde recordó varios pasajes de lo vivido en la Copa del Mundo. Entre esas cosas, la ‘Pulga’ dedicó unas emotivas palabras hacia Diego Armando Maradona.

“Me hubiese gustado que Diego Maradona me entregara la Copa o por lo menos que vea todo esto, que vea a Argentina campeón del Mundo, con todo lo que él lo deseaba y amaba a la selección”, comenzó diciendo el actual jugador del PSG.

“Creo que desde arriba él como mucha gente que me quiere hacía fuerza. La canción (”Muchachos”) que fue un boom para todo el mundo, dije que me gustaba mucho pero no era tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más y todo el mundo la cantaba, aunque no supieran español. Es una letra que contagia”, agregó Lionel Messi.

Por otro lado, Messi llenó de elogios al comando técnico de Lionel Scaloni. “Son espectaculares, saben lo que es la Selección, son exjugadores que pasaron por lo mismo que nosotros, sabían cómo manejarse. Tenían la experiencia y sabían bien qué hacer o decir, el manejo de grupo más allá de la sabiduría de los partidos como técnico”, apuntó.

“Creo que en todos los partidos fuimos mejores que los rivales, siempre sabíamos qué teníamos que hacer. Siempre había un detalle para manejar el partido a favor nuestro. No se equivocó en ningún partido de los que jugamos. El partido con México fue el que más sufrimos, el que peor jugamos, pero yo confiaba que íbamos a pasar bien y que se nos iban a dar las cosas. Sin el grupo que teníamos hubiera sido difícil de superarlo”, sentenció.