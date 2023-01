En una reciente entrevista con Andy Kusnetzoff, para el programa “Perros de la Calle”, Lionel Messi habló de todo lo que vivió con la selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. Entre esas cosas, se refirió al episodio que vivió luego del partido contra Países Bajos por los cuartos de final.

En aquel compromiso, los jugadores de la ‘Albiceleste’ intercambiaron palabras con los holandeses y hasta con el comando técnico liderado, en ese entonces, por Luis Van Gaal. Lionel Messi hizo el ‘Topo Gigio’ ante la mirada del estratega holandés y luego, en zona mixta, le dijo: “Qué mirás, bobo. Andá pa’ allá”, a Wout Weghorst.

“La verdad que no lo había pensado. Salió en el momento y sí que sabía lo que se había comentado antes del partido, lo que él (van Gaal) había comentado. Algunos de mis compañeros me decían: “Viste lo que dijo”, apropósito. Nos poníamos 2-0 y después en el momento, no me gusta eso que hice, eso que pasó después con el “andá pa’ allá”. Son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo, pasa todo muy rápido y no te da para pensar en nada. En realidad no estaba nada pensado, se fue dando así y como digo, no me gusta dejar esa imagen”, dijo la ‘Pulga’.

“Lo sé. Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador en realidad y un par más. Al momento de tensión, roces, cruce, de que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta y recién había terminado el partido. Y bueno, sé que hay de todo ahora”, añadió Lionel Messi.

Versión de Wout Weghorst

Weghorst declaró para la prensa y le consultaron por aquel episodio vivido con Lionel Messi. El futbolista de la ‘Oranje’ aclaró que tuvo buenas intenciones para con el argentino: “Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, expresó.

Entonces, por el “qué miras, bobo”, el centrodelantero de Países Bajos sintió desilusión por la figura de Messi, pues no esperó una reacción así. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Estoy realmente decepcionado”, sentenció.