Lionel Messi terminó de responder todas las preguntas en la conferencia de prensa organizada por PSG. Enseguida, el fichaje del club francés sujetó la camiseta del equipo y estuvo acompañado por el presidente Nasser Al-Khelaïfi y el director deportivo Leonardo. Mientras los reporteros gráficos hacían su trabajo, una voz alborotó el ambiente: la de Omar da Fonseca.

“Messi, Messi, Messi”, gritó el argentino de 61 años, quien defendió la casaquilla de ‘Les Parisiens’ en la década de los 80. Enseguida, ya en los pasillos del estadio Parque de los Príncipes, el retirado futbolista ejerció como una especie de anfitrión del crack y le ofreció de todo para que la vida en Francia sea más sencilla.

“Muchísimas gracias. Para mí que vengas acá es una cosa... me hiciste llorar como un loco”, expresó De Fonseca. Enseguida, Leo Messi recordó lo que sucedió en la sala de prensa y, por su puesto, lo tomó con mucho humor: “Empezaste a gritar y no se veía nada”, replicó el delantero que llevará la 30 en la espalda.

De inmediato, el ganador de un título de la liga francesa en la temporada 1986 le dijo a su compatriota: “Sabes que hago un quilombo contigo. Tengo una careta con tu cara. Estoy enloquecido. No te quiero joder ni nada, pero lo que necesiten tú y tu familia me avisas”, comentó.

“El Fideo, Ángel (Di María), me conoce bien. Si necesitan algo, hace mil años que estoy acá... tengo hijos, nietos, conozco las escuelas. Con toda simplicidad, yo no te voy a joder ni nada”, agrego Da Fonseca a Messi y, para no quitarle más tiempo, le pidió que antes de la despedida una fotografía para el recuerdo.

¿Quién es Omar da Fonseca?

Omar da Fonseca, el inesperado anfitrión de Messi, jugó en Vélez Sársfield y Club Atlético Belgrano de Córdoba antes de marcharse a Francia. Con ‘Les Parisiens’, el argentino jugó un total de 25 partidos en la temporada 1985-86 y ganó el trofeo local. Después pasó por las filas del Mónaco, Toulouse FC y Paris FC.

Tras el retiro, como él mismo lo reconoce, se quedó en la capital francesa. Da Fonseca en la actualidad, además del conocido vínculo con PSG, es comentarista deportivo de la cadena deportiva beIN SPORTS. En esa experiencia el ex futbolista ha transmitido torneos como la UEFA Champions League y el Mundial de Rusia 2018.