El Barcelona vs. Sevilla no solo sirvió para que el cuadro culé se convierta finalista de la Copa del Rey, sino también para que un viejo conocido vuelva a pisar el Camp Nou. La vuelta de las semifinales del torneo español trajo de regreso a casa a Ivan Rakitic, quien coincidió nuevamente en un campo de juego con Lionel Messi, excompañero con el que compartió varias alegrías y tristezas vistiendo la camiseta azulgrana.

Previo al partido de vuelta, el volante croata conversó con ‘LaLiga TV’ de diversos temas, entre ellos su paso por el FC Barcelona y haber compartido equipo con estrellas de talla mundial, como Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Messi. Sobre el crack argentino, contó una divertida anécdota que pocos conocían.

Show Player

“Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo”, contó Rakitic.

Sobre ‘Leo’, el jugador del Sevilla reveló: “Estaba hablando con Messi y le dije ‘tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League”.

Su relación con Messi

Ivan Rakitic fue uno de los futbolistas que dejó el Barcelona con la llegada de Ronald Koeman al banquillo. El croata corrió la misma suerte que el uruguayo Luis Suárez, goleador que fue recuperado por el ‘Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid. Tras su salida del club catalán, el mediocampista de 32 años se refirió a su relación con Lionel Messi y el ‘Pistolero’.

“Mi relación con ellos no ha sido nunca de amigos íntimos. Creo que en un grupo de 23 o 24 futbolistas eso es difícil. Mis amigos íntimos han sido Andrés Iniesta, Ter Stegen, Boateng o Junior en el último año. Pero yo los respeto”, aseguró en entrevista con ‘El Desmarque’.

Y añadió: “Ellos para mí han sido compañeros durante seis años y personas muy importantes. Yo con ellos me llevaba, de mi parte, de maravilla la verdad. Mi respeto hacia ellos es máximo. Con todo esto del coronavirus los he tenido muy cerca, éramos casi vecinos. Mi respeto hacia ellos es impresionante. Les agradezco el trato durante todos estos años”.

Conforme a los criterios de Saber más

SIGUE LEYENDO

VIDEO RECOMENDADO

Neymar sería “protegido” para los cuartos de final y no jugaría la vuelta ante Barcelona