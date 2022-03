Lionel Scaloni ponderó la entrega de sus jugadores en la victoria por 3-0 ante Venezuela pero lamentó las ausencias que sufre en cada convocatoria por “lesiones y suspensiones”.

“Me gustaría no tener bajas. Esta bueno que los jugadores que vayan entrando cumplan y me pongan en dificultad, pero no estamos teniendo suerte con las lesiones y suspensiones”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

“Vi bien a los atacantes. Se podrá errar los goles, pero para errarlos, hay que estar ahí. Me hubiera gustado que Correa haga un gol porque se lo merecía. Todos los jugadores, incluso Julián Álvarez, pueden tener su oportunidad ante Ecuador”, expresó el entrenador con respecto a la actuación del reemplazo de Lautaro Martínez y la potencialidad de ingreso del jugador de River Plate.

Consultado sobre el gran desempeño de Di María, quien entró y definió el partido con un gol y una asistencia, el técnico creyó oportuno apuntar que “tuvo una lesión e hizo un esfuerzo enorme por estar hoy. Hay que valorar eso porque él no quería perderse esto, de jugar el último partido en teoría en el país antes del Mundial. Valoro la predisposición por querer estar desde el primer día”.

“Esperemos que no haya sido el último partido antes del Mundial. Es un placer jugar en nuestro país. Y si lo fue, la gente lo disfrutó al máximo”, concluyó en relación a la posibilidad que frente a Venezuela haya podido ser la última función como local antes de la cita en Qatar.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El fútbol está lleno de polémicas y la tecnología puede a ayudar a resolverlas. Sin embargo, algunas decisiones generan discusión. ¿Cómo debería funcionar el VAR? El exárbitro FIFA, Alberto Tejada, despeja las dudas.