Liverpool vs. West Ham United EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 5 de marzo por la Premier League en el Estadio Anfield a partir de las 12:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante de Star Plus .

Los ‘Reds’ llegan motivados a este encuentro, pues vencieron por 2-1 a Norwich City por la FA Cup y, el último domingo, se quedaron con la Carabao Cup tras derrotar en penales a Chelsea. Asimismo, se ubica en el segundo lugar de la tabla (60) a solo seis unidades del líder Manchester City por lo que una victoria los metería en la pelea.

Aunque el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, mencionó que prefiere no marearse con respecto a la lucha por la cima. “Tengo muchas ganas de ganar mañana, de verdad. Pero si perdemos, todos ustedes se sientan aquí y me dicen que la carrera por el título ha terminado y este tipo de cosas. No tengo suficiente capacidad para todos estos escenarios diferentes, realmente no pienso en ello”, señaló en conferencia prensa.

De la misma manera, resaltó el buen momento de sus dirigidos. “Encontrar una alineación para una jornada nunca será mi problema mientras tenga suficientes jugadores, pero luego explicarles a algunos jugadores que, por cierto, no estás involucrado hoy, solo por hoy y no por semanas”, añadió.

Además, se refirió acerca de sus rivales de turno. “Contra nosotros, tradicionalmente están más orientados a la defensa con el contraataque, pero si los dejas jugar al fútbol ahora, no estoy seguro de quién estará en el campo o quién está en forma, pero (Declan) Rice y (Tomas) Soucek son un realmente supere el doble seis y luego lo que venga al frente es realmente fuerte”, mencionó.

Liverpool vs. West Ham United: horarios

Perú: 12:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

México: 11:30 a. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Chile: 2:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Liverpool vs. West Ham United: canales

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Por otra parte, West Ham United llega a este encuentro tras perder (3-1) a mitad de semana ante Southampton por la FA Cup. Aunque, en su más reciente jornada por la Premier League, venció por 1-0 a Wolves con anotación de Tomas Soucek.

El equipo dirigido por David Moyes es la revelación de le temporada en la liga inglesa, pues se ubica en la quinta posición con 45 puntos. Una victoria ante Liverpool pondría a los ‘Hammers’ en la zona de clasificación a la UEFA Champions League para la próxima temporada.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 7 de noviembre del 2021. West Ham venció por 3-2 gracias a un autogol de Becker, un tanto de Fornals y otro de Zouma, mientras que Alexander-Arnold y Origi descontaron para los ‘Reds’.

Liverpool vs. West Ham United: posibles formaciones

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson, Henderson, Fabinho, Minamino, Mané, Díaz y Salah.

West Ham: Fabianski, Dawson, Zouma, Cresswell, Johnson, Rice, Soucek, Cresswell, Lanzini, Bowen y Antonio.

