Manchester City vs Chelsea en vivo: sigue el partido por semifinal de la FA Cup de Inglaterra. Conoce cuándo es el partido, a qué hora, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro.

‘Citizens’ y ‘Blues’ se enfrentan en un compromiso de pronóstico reservado. Mauricio Pochettino se mide a Pep Guardiola en un duelo aparte. Se ven las caras los argentinos Enzo Fernández contra Julián Álvarez. City viene de vencer 2-0 a Newcastle en cuartos, mientras que Chelsea derrotó 4-2 a Leicester para llegar a semis. No te pierdas este partidazo.

A QUÉ HORA JUEGA CITY VS CHELSEA

El duelo se disputa este sábado 20 de abril de 2024 en Wembley desde las 11:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador, que son las 13:15 horas de Argentina y Chile, 10:15 de México y 18:15 de España. Mira los horarios por país:

10:15 horas - Si estás en México

11:15 horas - Si estás en Perú, Ecuador y Colombia

12:15 horas - Si estás en Venezuela, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Miami)

13:15 horas - Si estás en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

18:15 horas del jueves 11 - Si estás en España

DÓNDE VER CITY VS CHELSEA

La transmisión se puede ve por el canal ESPN a través de DirecTV y otros operadores de cable, mientras que DirecTV GO (DGO), Star Plus, Movistar Plus y Flow, entre otras plataformas, tienen el encuentro vía streaming desde varios dispositivos, como teléfonos smartphones (móvil o celular), Smart TV, tablets, computadoras (ordenador o PC), entre otros.

VIDEO RECOMENDADO Luego que Lionel Messi fue oficializado como nuevo jugador del Inter Miami, te mostramos cómo ver los partidos del astro argentino en su nueva aventura con el equipo propiedad de David Beckham.