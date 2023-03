Promesa de partidazo. Este sábado 1 de abril, Manchester City vs. Liverpool en vivo online se verán las caras por una nueva jornada de la Premier League en el Etihad Stadium. La pelota rodará desde las 6:30 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador, y contará con la transmisión internacional de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica. Asimismo, en varios países de Europa se podrá seguir las acciones vía beIN Sports.

VIDEO RECOMENDADO Homenaje a Virgil van Dijk, referente defensivo de los 'reds'. (Video: Liverpool)