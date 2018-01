Después de una semana de descanso por la disputa de la tercera ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra), la Premier League regresa este domingo (11:00 am. / EN VIVO ONLINE por DirecTV) con el partidazo entre Liverpool y Manchester City.



El líder de la liga, el Manchester City de Pep Guardiola, visita el estadio de Anfield para medirse con el equipo de Jürgen Klopp, en el que será el primer partido de los 'Reds' desde la multimillonaria venta de Philippe Coutinho al Barcelona.



"Si quieres conseguir títulos importantes tienes que ganar este tipo de partidos", señaló Guardiola. "Hemos podido hacerlo esta temporada, aunque todavía nos falta ir a Anfield y a Tottenham (Wembley); nos quedan muchos partidos", apuntó.



En los 'Citizens', cuatro bajas conocidas por lesión: Gabriel Jesús, Benjamin Mendy, Phil Foden y el capitán, Vincent Kompany.



También cuatro ausencias en los 'Reds' -Nathan Clyne, Alberto Moreno, Jordan Henderson y Daniel Sturridge-, que, por contra, recuperan al egipcio Mohamed Salah después de dos partidos fuera con molestias y que podrían dar su debut en liga al costoso defensa Virgil van Dijk.



"Siempre es interesante enfrentarse al Manchester City. Hacen un fútbol muy bueno y, si no los respetas, tienes un problema. Pero, también, si no eres valiente también tendrás problemas", comentó Klopp, que este viernes reconoció que el club "no tenía otra opción" que vender a Coutinho al Barcelona.



Fuente: EFE