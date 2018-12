Manchester United vs. Bournemouth EN VIVO: formidable cabezazo de Pogba para el 2-0 en Old Trafford | VIDEO Paul Pogba colocó el 2-0 en el Manchester United vs. Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League. Además, el francés realizó una singular celebración

Paul Pogba colocó el 2-0 en el Manchester United vs. Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League. Además, el francés realizó una singular celebración (Foto: AFP)