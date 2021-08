Hoy es uno de los atacantes más importantes del FC Barcelona, luego que destacara en el Lyon, pero hace algunas temporadas, Memphis Depay no era tomado en cuenta por el polémico entrenador José Mourinho. En esa etapa en los ‘Red Devils’ el atacante recordó sus pocas oportunidades en el primer equipo.

En una reciente entrevista a la web española ‘El Periodico’, el delantero indicó: “José Mourinho llegó al Manchester United y luché para formar parte del equipo, pero creo que en su cabeza nunca tuvo la idea de darme una oportunidad”.

Incluso, Depay reveló que tuvo una conversación privada con el actual técnico de la Roma: “Fui a su despacho, pero no cambió nada. Fue una etapa muy complicada. Sentía que estaba entrenando bien. Mis propios compañeros no lo entendían”.

“Pogba y Zlatan me decían ‘¿Por qué no juegas nunca?’. Para mí esa fue la confirmación de que no tendría ninguna oportunidad y me di cuenta de que yo no quería estar en un gran club sin jugar”, agregó el delantero que le dio el empate al FC Barcelona en el segunda fecha de LaLiga ante el Athletic de Bilbao.

Sabiendo que no iba a jugar, a inicios del 2017, Depay no dejó escapar la oportunidad de jugar por el Olympique de Lyon, que ofreció 16 millones de euros por él. Memphis vio una nueva oportunidad en su carrera y en Francia demostró que estaba para ser titular. Hoy juega en el Barcelona.

El próximo encuentro de los azulgranas será en condición de local ante el Getafe el 29 de agosto. Gerard Piqué y Eric García serán bajas, el primero por lesión y el segundo por expulsión.