El FC Barcelona afrontará este martes en Dallas su tercer amistoso de la gira estadounidense con el objetivo de seguir agradando y ganando, y lo hará ante la Juventus de Turín. Por ello, en declaraciones a la prensa, Xavi Hernández se refirió a la calidad de su plantilla; además, fue consultado por la vuelta de Lionel Messi.

“Leo tiene contrato y es imposible. No tiene sentido ahora hablar de Messi. Es el mejor jugador del mundo y de la historia. El Presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barsa. Veremos en el futuro, pero ahora no es momento de hablar de Leo, hay que hablar de los futbolistas que tenemos, que es un año ilusionante”, sostuvo Xavi.

Lionel Messi mantiene contrato con el París Saint-Germain tras culminar su vínculo con el Barcelona en el 2021 sin llegar a una renovación. Ahora, el jugador argentina vivirá su segunda temporada con el cuadro parisino junto a Neymar y Kylian Mbappé.

Por otro lado, Xavi se refirió a las comparaciones con Guardiola: “No tengo la idea de igualar a Pep, lo que quiero es que el Barça gane. No es una cuestión de ego, no quiero superar a Pep ni a Johan ni a nadie. Al contrario, me he nutrido de ellos, soy alumno de ellos, mi sueño es devolver al Barça a la cima del mundo”.

Respecto a su plantilla, l mensaje del entrenador del Barcelona con los jugadores pretendidos es muy claro: “Intento convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro donde van a disfrutar, no sólo con el club sino también con la ciudad. Quiero que vengan aquí, que disfruten, intento hacerles sentir importantes, y al final el Barça ayuda, es la grandeza de este club lo que hace que sea un imán para los futbolistas”.

Tener competencia en la plantilla es muy bueno para el técnico blaugrana: “Hace que todos den lo mejor de sí. Esto nos hará mejores. La intensidad del equipo nos hará competir de la mejor manera posible”.