La selección peruana está a puertas de disputar sus partidos con Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, pero el foco de la atención está en la posible convocatoria de Gianluca Lapadula. A un día de conocer la lista de Ricardo Gareca, exmundialistas y experimentados en el fútbol hablaron sobre el delantero ítalo-peruano.

Para nadie es un secreto que MisterChip sigue de cerca el fútbol sudamericano, las Eliminatorias Qatar 2022 y a la selección peruana. El estadista no fue ajeno a la situación de Lapadula y se pronunció al respecto, de cara a los choques contra Chile y Argentina, el 13 y 17 de noviembre. Ante la baja de Paolo Guerrero por lesión, muchos conocedores del deporte rey respaldaron su posible citación. Sin embargo, el español explicó sus motivos por mostrarse en contra.

MisterChip recordó que Lapadula se negó a jugar por la Selección peruana en el 2016: “Lapadula intentó jugar con la selección italiana. Por aquella época Gareca lo llamó para saber si quería jugar con Perú y en aquel momento se negó. Era un jugador que estaba marcando muchísimos goles en la Serie B, yo creo que se veía con opciones de jugar con Italia y le dijo a Gareca que de momento prefería quedarse haciendo goles con su equipo de la Serie B y no quería ir con la selección peruana”, respondió el embajador de Betfair en un comunicado de la casa de apuestas.

No lo ve

Acto seguido, el español fue tajante en su opinión de ver a Lapadula con la Blanquirroja, pues indica que el delantero ítalo-peruano vería como una segunda opción a la selección peruana, tras no clasificar al Mundial de Rusia con Italia.

"Para el fútbol de selecciones siempre digo lo mismo: creo que un jugador tiene que jugar con el país en el que se sienta a gusto. En el país con el que ha nacido o si no ha nacido allí, que demuestre un sentimiento hacia esa selección y no me parece el caso de Lapadula por todos los antecedentes que hay. Ahora quiere jugar con Perú porque ya no está haciendo tantos goles en la Seria A, las llamadas a la selección italiana parecen muy lejanas y habrá pensado en que para ir al Mundial de Qatar en una selección emergente como Perú que ya estuvo en el último mundial es una buena opción”, concluyó.

