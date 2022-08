Las estrellas del fútbol mexicano y estadounidense se volverán a enfrentar en el denominado All Star Game 2022 . A continuación, conoce todos los detalles del juego entre la MLS vs. Liga MX .

El plantel azteca estará conformado por 26 jugadores y será dirigido por el bicampeón Diego Cocca, que hizo historia con Atlas. Por otro lado, el de USA será liderado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy. Otra figura será la de Carlos Vela.

MLS VS. LIGA MX: HORARIO DEL JUEGO

Perú - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

México - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Estados Unidos - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m.

¿DÓNDE VER EL MLS ALL STAR GAME 2022?

La transmisión del partido entre MLS vs. Liga MX estará a cargo de STAR Plus (STAR+) y ESPN para México y otros países, y de TUDN y Univisión para Estados Unidos.

¿DÓNDE JUGARÁN MLS VS. LIGA MX POR ALL STAR GAME?

El compromiso se disputará en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos.

CONVOCADOS DE LIGA MX

Camilo Vargas (Atlas) y Óscar Ustari (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Juan Escobar (Cruz Azul), Luis Reyes (Atlas), Jesús Angulo (Tigres), Brayan Angulo (Toluca), Lisandro López (Tijuana), , Hugo Nervo (Atlas), Aldo Rocha (Atlas), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Avilés Hurtado (Pachuca), Julián Quiñones (Atlas), Ángel Mena (León), Álvaro Fidalgo (América), Alexis Vega (Chivas), Julio Furch (Atlas), Germán Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul), Pizarro (Tigres) y Juan Dinenno (Pumas).

CONVOCADOS DE LA MLS

Andre Blake (Philadelphia Union), Sean Johnson (New York City), Dayne St. Clair (Minnesota United), Julián Araujo (LA Galaxy), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Aaron Long (New York Red Bull), Kamal Miller (Montreal), Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner (Philadelphia Union), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sebastián Driussi (Austin FC), Charles Gil (New England Revolution), Hany Mukhtar (Nashville), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Emanuel Reynoso (Minnesota United), Ilie Sánchez (LAFC), Paul Arriola (FC Dallas), Valentín Castellanos (New York City), Jesús Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (DC United), Chicharito (LA Galaxy), Jordan Morris (Seattle Sounders), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Carlos Vela (LAFC).