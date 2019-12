Monterrey vs. América se enfrentarán en un vibrante duelo que decidirá al campeón del Torneo Apertura de la Liga MX, este domingo 29 de diciembre desde las 21:15 horas en el estadio Azteca, y que será transmitido en México desde las 20:15 horas a través de las señales de Canal de las Estrellas, TUDN y Azteca 7. En Estados Unidos se podrá ver vía TUDN USA y Univisión.

Ten en cuenta que El Comercio transmitirá, desde su página web, el minuto a minuto del duelo entre Monterrey vs. América, y además te mostrará todos los detalles de la gran final del Torneo Apertura de la Liga MX con goles, estadísticas, polémicas del VAR, alineaciones y cómo, cuándo y dónde ver este partido fútbol en vivo y en directo.

Monterrey vs. América en vivo: los 'rayados' buscan cerrar el resultado y alzar su quinto título en el fútbol mexicano. | Foto: EFE

MONTERREY VS. AMÉRICA: PREVIA DE LA GRAN FINAL DE LA LIGA MX

Monterrey, maneja dos resultados para poder gritar campeón en el estadio Azteca ante América, pues un empate y una victoria, indefectiblemente, le daría su quinto título en la historia del fútbol mexicano. Para eso el DT Antonio Mohamed sabe que la diferencia obtenido en el BBVA Bancomer es trascendental. “Ganamos, tenemos ventaja, la estadística dice que hace mucho no perdemos, así que primero nos tienen que ganar por un gol para ir al alargue. O sea, tenemos una ventaja importante”, manifestó “el turco” Mohamed.

El estratega argentino destaca la valentía que tuvieron los ‘Rayados’ para sacar un resultado favorable, pues el vuelo hacia Qatar mermó en el accionar de algunos de sus dirigidos. “Algunos jugadores sintieron el viaje y no tuvieron su mejor versión, no todos reaccionan de la misma manera, sabíamos que podía ser así, sin embargo el equipo se entregó y fue a buscar el triunfo”.

Otro aspecto importante para el directo técnico de Monterrey es el factor “suerte”, pues aseguró que su equipo tuvo, en el duelo de ida que venció por 2-1, la suerte de los destinados a ganar. “Estamos con la suerte del campeón que hace los goles en el momento justo. América nos hace gol y empatamos antes del descanso y después anotamos el gol decisivo en el último minuto”.

Tras un final de infarto en el estadio de Monterrey, los ‘Rayados’ se llenaron de optimismo para buscar la hazaña en el estadio Azteca que les de su quinto título en el fútbol mexicano. El 2-1 conseguido en el “Gigante de Acero” BBVA Bancomer, pone a los del “turco” Mohamed con una pequeña ventaja sobre América, sin embargo las ‘Águilas’ saben jugar con el resultado en contra, pues desde el inicio de las liguillas hicieron fuerte su localía y siempre lograron revertir el marcador.

Estas fortalezas son resaltadas por el ‘Piojo’ Miguel Herrera, DT de América, pues tras el final del duelo ante Monterrey, aseguró que su equipo es capaz de voltear el marcador global y alzar el título del Torneo Apertura de la Liga MX ante su hinchada.

“Cuando regalamos un hombre fue difícil mantenerse en la pelea, pero el equipo hizo un buen trabajo. Es una ventaja mínima, iremos a dar vuelta en México (en el estadio Azteca)”, sentenció el estratega luego del partido. Las ‘Águilas’ desarrollaron un inteligente partido tras quedar con 10 jugadores por la expulsión de Sebastián Córdova a los 53′ minutos. Sin embargo, un error en la última jugada les costó la derrota.

“Debimos estar más atentos. La pelota parada para ellos es una jugada peligrosa. En esta falta de atención recibimos los goles. Hicimos un partido bueno, se nos escapa un resultado que podía haber sido mejor, pero nada más hay que ganar para levantar la Copa”, añadió Miguel Herrera.

América dará el todo por el todo ante Monterrey, pues solo la victoria les dará su título número 14 (en la era moderna), que lo coronará como el máximo ganador del fútbol mexicano. Para este duelo el Miguel Herrera no podrá contar con Andrés Ibargüen, por lesión, ni Sebastián Córdova, por suspensión, sin embargo recuperó a Giovani dos Santos.

MONTERREY VS. AMÉRICA: ALINEACIONES DEL PARTIDO

América: G. Ochoa, P. Aguilar, B. Valdez, E. Aguilera, G. dos Santos, R. Ibarra, R. Sánchez, G. Rodríguez, R. Martínez, F. Viñas y H. Martín.

DT: Miguel Herrera.

Monterrey: M. Barovero, S. Medina, C. Montes, N. Sánchez, L. Vangioni, J. Gallardo, D. Pabón, C. Rodríguez, C. Ortiz, R. Pizarro y Rogelio Funes Mori.

DT: Antonio Mohamed.

América vs. Monterrey: horarios, alineaciones y canales de TV para ver en vivo la final de la Liga MX desde el estadio Azteca. | Foto: EFE

MONTERREY VS. AMÉRICA: CANALES DE TV EN EL MUNDO

Argentina: Canal de las Estrellas

Brasil: DAZN

Canadá: One Soccer

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

México: TUDN, TUDN en vivo, Azteca Deportes en vivo, Canal de las Estrellas, Azteca 7

MONTERREY VS. AMÉRICA: HORARIOS EN EL MUNDO DEL DUELO

21:15 horas | Perú

20:15 horas | México

23:15 horas | Argentina

23:15 horas | Brasil

21:15 horas | Colombia

21:15 horas | Ecuador

23:15 horas | Uruguay

23:15 horas | Chile

21:15 horas | Estados Unidos (Miami)

21:15 horas | Estados Unidos (Nueva York)

Últimos partidos de Monterrey

26/12/19 | Monterrey 1-2 América | Final Liga MX

21/12/19 | Monterrey 2-2 (4-3) Al Hilal | Mundial de Clubes

18/12/19 | Monterrey 1-2 Liverpool | Mundial de Clubes

14/12/19 | Monterrey 3-2 Al Sadd | Mundial de Clubes

07/12/19 | Necaxa 0-1 Monterrey | Torneo Apertura de la Liga MX

Últimos partidos del América

26/12/19 | Monterrey 1-2 América | Final Liga MX

08/12/19 | América 2-0 Morelia | Torneo Apertura de la Liga MX

05/12/19 | Morelia 2-0 América | Torneo Apertura de la Liga MX

01/12/19 | Tigres UANL 2-4 América | Torneo Apertura de la Liga MX

28/11/19 | América 1-2 Tigres UANL | Torneo Apertura de la Liga MX

