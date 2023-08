La ciudad de Sídney fue testigo de la final del Mundial de la FIFA, donde 75,000 personas asistieron al Stadium Australia para ver el triunfo de España sobre Inglaterra por 1-0. Todo lo que ocurrió hasta hoy parece mágico, pero le pertenece al inmenso trabajo de las futbolistas, que el fin de semana conquistaron algo más que un trofeo.

El reconocimiento de todo el planeta.

Sirva esta dato del campeón para creer: La victoria de España en la Copa Mundial Femenina 2023, que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, fue el partido de fútbol femenino más visto en la historia del país, según la Federación Española de Fútbol.

Es por ello, que El Comercio, a propósito del furor del Mundial Femenino, realizó una encuesta a cinco personajes cercanos a esta categoría del deporte más amado del mundo.

1: ¿Este Mundial ha sido el mejor de la historia? Todas las selecciones campeonas fueron eliminadas antes de la final...

2: ¿Quién fue la mejor jugadora del torneo?

3: ¿Qué le falta a Perú para soñar con estar en una cita mundialista?

Camila Zapata - Direct TV Sports

1. Este Mundial nos deja como aprendizaje que el fútbol femenino evolucionó y lo seguirá haciendo. El nivel se ha equiparado y el éxito descentralizado. La calidad en el juego que ha desplegado este torneo nos muestra el crecimiento a nivel individual y colectivo. Pero más allá de lo meramente futbolístico, este Mundial ha sido el mejor en muchos aspectos. Récords de asistencia, de audiencia en TV, de inversión en patrocinios, de retorno económico, entre otros muchos aspectos que han hecho de este Mundial, el mejor de la historia.

2. Pienso que la delantera inglesa, Lauren Hemp, se ha destacado en todos los partidos y ha sido pieza clave para la clasificación de Inglaterra a la final. Es una delantera con mucha velocidad que tiene gran visión para hacer cambios de ritmo y normalmente gana todos sus duelos. Te juega de espalda a la perfección, presiona alto y es muy dotada técnicamente.

3. Trabajo y más trabajo. No hay otra forma conocida de conseguir el éxito. Hay que confiar en el proceso de Emily Lima y asegurarle todas las herramientas para que las jugadoras puedan entrenar y formarse de la mejor manera posible.

Luccina Aparicio - ESPN

1. Ha sido el Mundial de las sorpresas, selecciones como Estados Unidos o Brasil, hasta Alemania no estaba pensado que iban a quedar fuera. La actuación de Colombia fue digna de aplaudir, eso quiere decir que se está avanzando. Y esperemos que así siga, porque muchos países apostarán por hacerlo tan profesional como el masculino.

2. Me gusta mucho lo realizado por Aitana de España.

3. Trabajo a largo plazo en todas sus áreas, infraestructura y apoyo de empresas privadas que quieran apostar por su desarrollo.

Solange Soto - El Comercio

1. Definitivamente el mejor mundial por la exposición y el nivel de cada Selección. Se notó el avance en sistemas tácticos y físico de las jugadoras. Muchas de ellas debutantes. Hay muchas potencias como Estados Unidos o Alemania que siempre estuvieron un paso adelante en preparación que las demás escuadras, pero este año que hubo mayor competencia sintieron el rigor y cayeron o en fase de grupos o en eliminación directa. El llamado mundial de los récords quedará en la historia por toda la audiencia en los estadios y televisiva.

2. Te podría decir más de 10 nombres como mejores jugadoras en instancias finales, pero pondría en el podio top a la española Aitana Bonmatí. Luego vendrían Jenni Hermoso y la arquera inglesa Mary Earps. Coincidencia que esos nombres estarán en la final.

3. Los procesos son largos, estamos a años luz de consolidar categorías menores en fútbol femenino. Si bien la Liga nacional es televisada, aún no tiene la difusión necesaria. Con la nueva entrenadora, Emily Lima de la selección absoluta podrían darse algunos cambios en cuanto a nombres de jugadoras en su proceso. Pero falta más apoyo de la misma Federación para avanzar un peldaño y poder competir en Sudamérica para luego medirnos con grandes selecciones como las europeas.

Ximena Estrada - Agente de jugadoras en Equity Sports

1. Yo creo que ha sido el mejor Mundial de la historia, creo yo que viene muy de la mano con la inversión y el desarrollo que hay en el fútbol femenino, inversión de los clubes que hace que mejore las ligas a nivel mundial y de las Federaciones. El hecho de que selecciones campeonas hayan sido eliminadas te da una visión de como el resto de selecciones ya se están poniendo a la par. Para mí ha sido una sorpresa Colombia que se meta a cuartos de final, en el Mundial de menores quedó en segundo puesto al igual que en la Copa América, entonces, un Brasil que era nuestro máximo referente ya tiene otro como lo es Colombia. Oí a Infantino decir que este Mundial había sido el segundo evento deportivo que había tenido más ingreso, detrás del Mundial Masculino.

2. Para mí la mejor jugadora del Torneo ha sido Aitana, pues creo que es una jugadora muy determinante, desequilibrante dentro del equipo y también mencionaría a Salma Paralluelo, que es una jugadora que entra en el segundo tiempo, ha metido los goles importantes para meter a España a la final.

3. Perú está en el camino correcto y creo que yo que tenemos posibilidades para clasificar al próximo mundial. Esto va a depender mucho del trabajo que se venga haciendo en los próximos años, muy de la mano con la Federación y los clubes. Ha sido importante, esta decisión de poder contratar a Emily Lima junto a su comando técnico que vienen con mucha experiencia y de dirigir a otras selecciones femeninas. Eso es clave y en los pocos meses que viene trabajando en la selección se ve él trabajó profesional y responsable. Además, se mantiene muy cercano al desarrollo del fútbol femenino peruano.

Denise Vera - Fútbol Femenino para todos

1. En el tema de asistencia lo ha superado bastante bien y más que nada al Mundial pasado. No se esperaba este resultado y hasta las pocas empresas que apostaron por dicho torneo se han mostrado sorprendidos. Con la eliminación de Estados Unidos, Brasil, Alemania, sé que a muchos le han sorprendido ese suceso, pero es muy normal que selecciones grandes pasen por un momento de caer para volver a levantarse y seguir trabajando. Japón, por ejemplo, ha hecho un gran Mundial y eso demuestra que hay una inversión en el fútbol femenino con el fin de mejora, pero igual se necesita a las marcas privadas para seguir mejorando. Este Mundial, que se haya realizado en Nueva Zelanda y Australia con 32 selecciones, ha hecho un hito en la historia del fútbol femenino, más aún con el trabajo de ambos países para que su población se incluya en el Mundial y se ve reflejado en la asistencia.

2. No tengo una jugadora favorita, pero quiero citar a la selección de Japón que se llama Hinata Miyazawa y me parece una delantera con mucho futuro. A pesar de que a Japón no le dan mucha exposición, para mí su trabajo es increíble. Salma Paralluelo, quien ha demostrado mucho y haber estado ganando con la sub-17, sub-20 y ahora absoluta, demuestra el proyecto que vienen realizando.

3. Primero tenemos que enfocarnos en infraestructura, en un proyecto a futuro y scouting como lo está haciendo el comando técnico brasileño. Me parece que estamos teniendo un mejor proceso y tenemos que inyectar responsabilidad a las jugadoras y clubes para que esto funcione, comenzando con nuestro torneo, mejorando el calendario de competencia, premios, ya que sería un mejor incentivo. Las marcas privadas también están ingresando al fútbol femenino y eso es muy importante. Lo primero es ganar una Copa América y luego pensar en algo más. Asimismo, los entrenadores deberían tener una mejor trayectoria y específicamente que se hayan formado en el fútbol femenino, puesto que no entienden la condición física de la futbolista. En España e Inglaterra se han adoptado entrenamientos sobre el ciclo de la mujer y su alimentación, eso es algo que no lo vemos y es clave para el desarrollo en este deporte.

