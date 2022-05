Nacional vs. Bragantino EN VIVO ESPN 2: se enfrentan este martes 24 de mayo desde las 5:15 p. m. (hora peruana) y 7:15 p. m. (hora uruguaya) por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El partido también será transmitido por STAR Plus y FOX Sports.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y el árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia. Actualmente en el Grupo C, Estudiantes La Plata es líder y clasificado a octavos de final, con 13 puntos; Bragantino y Vélez están igualados en cinco; en tanto que Nacional tiene cuatro unidades.

NACIONAL VS. BRAGANTINO: DÓNDE VER Y CANAL TV

Argentina: Star+

Bolivia: ESPN2, Star+

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: Star+

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: ESPN2, Star+

Internacional: Bet365

Paraguay: ESPN2, Star+

Perú: ESPN2, Star+

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Star+, ESPN2

Venezuela: ESPN2, Star+

NACIONAL VS. BRAGANTINO: HORARIOS

Estados Unidos – 3.15 p. m. hora de Los Ángeles

México – 5.15 p. m.

Estados Unidos – 5.15 p. m. hora de Texas

Perú – 5.15 p. m.

Ecuador – 5.15 p. m.

Colombia – 5.15 p. m.

Estados Unidos – 6.15 p. m. hora de Miami

Chile – 6.15 p. m.

Bolivia – 6.15 p. m.

Venezuela – 6.15 p. m.

Paraguay – 6.15 p. m.

Uruguay – 7.15 p. m.

Argentina – 7.15 p. m.

Brasil – 7.15 p. m.

Inglaterra - 11.15 p. m.

España – 12.15 a. m. (miércoles 25 de mayo)

Italia – 12.15 a. m. (miércoles 25 de mayo)

El ‘Bolso’ tenía la única misión de vencer en casa a Vélez para convertirse en el principal candidato a ocupar el segundo lugar de la tabla y, por ende, el pasaje a octavos de final. Sin embargo, el equipo nuevamente fue víctima de la irregularidad y terminó perdiendo por 2-3, pese a iniciar ganando y de empatar a poco del final.

Debido al mencionado tropiezo, los dirigidos por Pablo Repetto están obligados a triunfar en la última fecha, esperando que el ‘Fortín’ pierda o iguale frente a Estudiantes. En caso de que Nacional saque una victoria, pero el resultado del otro partido no sea a favor, al menos tendrá acceso a Copa Sudamericana.

El líder de la ofensiva para alcanzar los tres puntos será el argentino Emanuel Gigliotti, quien lleva tres goles en la Copa Libertadores. Curiosamente, el club uruguayo solo tiene cuatro anotaciones en el certamen, y la restante celebración fue obra de Diego Zabala.

Por otro lado, Bragantino se mantiene como una institución protagonista a nivel internacional, aunque esta vez los resultados no han sido tan agradables como en el 2021. No obstante, el ‘Massa bruta’ tiene la primera opción de avanzar a octavos de final: debe ganar o empatar y que Vélez repita el resultado.

Y en caso de solo obtener una paridad, el ‘Braga’ tendrá por lo menos el pasaje a la Copa Sudamericana. Ytalo y Andrés Hurtado serán las principales armas del equipo, con tres y dos anotaciones respectivamente en lo que va de la competición.

ALINEACIONES POSIBLES DE NACIONAL - BRAGANTINO

Nacional: Sergio Rochet; J. Rodriguez, Laborda, Nicolás Marichal e Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez, Joaquín Trasante, Alfonso Trezza e Zabala; Santiago Ramírez (Leandro Lozano) e Emmanuel Gigliotti.

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Ramon; Jadsom, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Ytalo.

NACIONAL VS. BRAGANTINO: HISTORIAL

El único partido entre Nacional y Bragantino fue en la rueda de ida de la Copa Libertadores. Aquel encuentro, por la primera fecha, se disputó en Brasil y el cuadro local impuso condiciones por 2-0, con goles de Ytalo y Andrés Hurtado.