Va Cueva, estará Paolo, jugará Lapadula y soñarán millones de peruanos. Basta ver la lista final de la selección peruana en la Copa América 2024 para notar que Jorge Fossati es fiel a sus palabras. A El Comercio le dijo en marzo pasado que el grupo está por encima de cualquier jugador. Dueño de sus declaraciones, el técnico presentó la planilla para afrontar su primer gran reto en tierras norteamericanas.

“Yo soy el entrenador del plantel, no soy el entrenador personal de nadie, si te puedo ayudar personalmente encantado de la vida, siempre y cuando no me afectes el grupo. Creo mucho en la importancia de la convivencia y de la mentalidad que tengamos como grupo. Vamos todos juntos o te bajás”, dijo el ‘Nonno’ y hace unas días lo ratificó poniendo a Cueva en la lista.

A horas de enfrentar a Chile en el debut del torneo de selecciones Conmebol y Concacaf, Perú carga con una estadística que no tiene ninguna otra selección participante: desde 1997 siempre superó la fase de grupos. Ya sea en el formato de 12 selecciones (clasificaban los mejores terceros de cada grupo) o de 16 seleccionados (como sucedió en el 2016), la Bicolor pudo avanzar. Vale aclarar que Argentina no participó del torneo en el 2001 en Colombia, y que Brasil fue eliminado por el mismo Perú en el 2016.

Fossati sobre el Perú vs Chile Fossati sobre sensaciones del partido

Fossati vs Gareca

Si algo los une es el vínculo que tienen ambos con la selección peruana. El pasado de Ricardo Gareca es hoy el presente de Jorge Fossati. Sin embargo, los distancia el próximo Clásico del Pacífico del 21 de junio por la Copa América 2024 en el AT&T Stadium de Arlington de Texas, escenario del primer partido oficial de ambos en las selecciones que dirigen.

Cuando El Comercio conversó con el entrenador uruguayo fue necesario hacerle la interrogante que muchos peruanos se hacen previo al Perú vs Chile. Sentado frente a las cámaras y tomándose el mentón para ser enfático, dijo.

—¿El rival directo para la selección peruana es el Chile de Gareca?

No, no. Yo no lo tomo así. Para mí, esté con el técnico que sea, el partido que tiene un plus es el partido con Chile, pero no porque esté Gareca o Fossati, es porque es el Clásico del Pacífico. Si vos te referís a que es un rival que, si bien es cierto está encima de nosotros (en la tabla de las Eliminatorias), pero está cerca, también tenés a Bolivia, a Paraguay. Están todos ahí. Un poquito más allá vienen los otros, pero tampoco están a 50 puntos adelante.

Cueva y Carrillo haciendo de las suyas en el entrenamiento Cueva y Carrillo en un momento de distensión en la selección peruana

En las últimas hora, delante de los micrófonos peruanos en Dallas, el uruguayo ha mantenido su postura sobre este partido, el cual definirá el futuro de ambas escuadras en la Copa América 2024.

“Mas allá de todo el folklore que tiene este partido en especial, por el técnico, porque es el clásico del Pacífico, no sé qué está en el primer lugar. Nosotros por encima de todo, tenemos que hacer lo que siempre hacemos. Respetar al rival, sin subestimar nunca, pero tampoco sobrestimar, tenemos que respetar al rival, pero primero respetarnos a nosotros”, comentó.

Fossati entiende el peso que tendrá el resultado del enfrentamiento contra Chile. “No sé lo que se habla o lo que se deja de hablar, pero claro que una tendencia veo. Me parece que tenemos que ser conscientes de que eso no nos puede molestar. En lo previo, si se analiza, hoy no se puede ver a Perú como favorita para nada. Esto es una realidad y hay que vivirla. Lo que está en nuestras manos es usar el presente para que esa realidad cambie. Personalmente no me molesta para nada y a los jugadores les he transmitido eso. Nuestra forma de hablar es adentro de la cancha”, remarcó.

La cita está pactada. Se quiera o no, se juegan más que tres puntos. En este especial (VER AQUÍ) que preparó El Comercio se pueden ver las diferencias y pasiones del Fossati ver Gareca.