A un día del ‘Clásico del Pacífico’ por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana ya se encuentra en Santiago afinando detalles y la selección chilena analiza de cerca a su rival. El técnico Reinaldo Rueda habló sobre los problemas que ha tenido para armar su equipo por las lesiones y las bajas por el coronavirus. “Esta posición de seleccionador tiene esos imponderables, cada partido como lo hablamos con los jugadores son puntos vitales”.

Rueda reconoció la importancia de este encuentro ante un duro rival como la selección peruana, pero destacó el buen arranque de la selección chilena en las Eliminatorias a pesar de solo haber sumado un punto. “Ayer vimos videos y haciendo la retroalimentación de los juegos que hicimos ante Uruguay y Colombia, al final concluimos sin autoengañarnos, que habíamos hecho dos buenos juegos, pero no fueron suficientes y no premiaron el esfuerzo que hicieron los jugadores en la cancha”, declaró.

Largo proceso

En los últimos días se habló mucho sobre la continuidad de Reinaldo Rueda en la selección chilena de no conseguir un buen resultado ante la selección peruana. El técnico explicó que el proceso de las Eliminatorias Qatar 2022 se debe ir paso a paso. “Esta clasificación es un maratón, no es una carrera de 100 metros, no es un autoengaño, ustedes ven que las eliminatorias pasadas en las últimas fechas Chile estaba clasificado y se quedó afuera en las últimas dos”, comentó.

La primera fecha doble la selección chilena cayó 2-1 ante Uruguay en un polémico partido y en Santiago rescató un empate ante Colombia, por lo que la presión se dirigió hacia Reinaldo Rueda. Según el diario ‘El Mercurio’, la ANFP había puesto en evaluación la continuidad del colombiano de no ganarle a la selección peruana mañana.

