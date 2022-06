Gerard Piqué sigue en el ojo de la tormenta. El actual futbolista del FC Barcelona , recientemente, se ha visto envuelto en un incidente con un periodista en el aeropuerto de la ciudad de Barcelona, donde tomó un avión hacia Inglaterra en compañía de sus dos hijos, Milán y Sasha.

El reportero Jordi Martín, del programa ‘El Gordo y la Flaca’, siguió al central desde la salida de su residencia y buscó obtener su palabra en todo momento, sobre todo después de su conocida separación de la cantante Shakira.

De acuerdo a imágenes que compartió el hombre de prensa, Gerard Piqué se pasó varios semáforos en rojo para llegar al aeropuerto. Posteriormente, el jugador del Barza trató de evitar a Jordi Martín cerrándole una puerta de acceso hacia otro ambiente, pero este lo evitó en un primer momento.

Es ahí que Piqué se molesta y, según denuncia el periodista, le lanzó el celular al suelo, le cerró la puerta y lo dejó atrás. “Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo, y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. Insultos que no pudimos captar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño”, aseguró Jordi Martín.

“Puedo entender que son momentos complicados, por eso mismo a Piqué le hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerard y Shakira. La colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella cuando es la que realmente lo está pasando verdaderamente mal en todo esto”, agregó el periodista.