Lo que era un secreto a voces, hoy se oficializó. Thilo Kehrer es el flamante fichaje del West Ham de la Premier League. El defensor alemán de 25 no estaba en los planes del Christophe Galtier, entrenador del PSG, motivo por el cual decidieron venderlo.

“Estoy muy ilusionado por haber fichado con West Ham. Mi mayor objetivo ahora es entrar en el equipo, integrarme en el grupo y disfrutar jugando en este club. Esta es la mejor liga del mundo y estoy emocionado por venir a jugar a la Premier League. He hablado con el entrenador y me ha comentado cómo me ve encajando en el club”, declaró Thilo Kehrer tras el anuncio de su fichaje.

Ambos equipos no han revelo la cantidad oficial por la venta Thilo Kehrer. Sin embargo, medio internacional informan que la operación bordeó los 10 millones de euros. Esto, debido a que el futbolista le quedaba 1 año de contrato con el PSG.

Thilo Kehrer es el noveno jugador que se incorporará al West Ham en este mercado de pases. Recordemos, además del alemán, el club inglés se reforzó con la presencia de Maxwell Cornet, Gianluca Scamacca, Flynn Downes, Conor Coventry, Alphonse Areola, Ademipo Ibrahim Odubeko, Nathan Wallace Newman Trott y Nayef Aguerd