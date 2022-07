En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE chocan en un amistoso internacional de pretemporada 2022 que será seguido a nivel mundial. En una nueva edición de El Clásico , los equipos españoles buscarán quedarse con la victoria y darle una alegría a sus aficionados. A continuación, conoce los horarios, canales, alineaciones y más de este atractivo partido.

¿CUÁNDO ES EL CLÁSICO 2022 EN LAS VEGAS?

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona se disputará este sábado 23 de julio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. Asimismo, en España y otros países de Europa se verá el domingo 24.

HORARIO DEL REAL MADRID VS. BARCELONA EN USA

Si estás en Perú - 10:00 p.m.

Si estás en Ecuador - 10:00 p.m.

Si estás en Colombia - 10:00 p.m.

Si estás en México - 10:00 p.m.

Si estás en Chile - 11:00 p.m.

Si estás en Paraguay - 11:00 p.m.

Si estás en Estados Unidos - 11:00 p.m.

Si estás en Venezuela - 11:00 p.m.

Si estás en Argentina - 12:00 a.m. (domingo 24)

Si estás en Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 24)

Si estás en Brasil - 12:00 a.m. (domingo 24)

Si estás en España - 5:00 a.m. (domingo 24)

Real Madrid quedó listo para enfrentar a Barcelona en partido amistoso. / Real Madrid

¿EN QUÉ CANAL PASAN EL CLÁSICO REAL MADRID - BARCELONA 2022?

Para toda Sudamérica podrás seguir las acciones a través de la señal de DIRECTV Sports, mientras que en Brasil lo podrás ver vía ESPN y STAR Plus. En México se transmitirá por Sky HD y Blue To Go.

Por otro lado, en España se verá en vivo vía fuboTV España, RTVE.es, TV3, TVE La 1. Asimismo, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.

¿JUGARÁ ROBERT LEWANDOWSKI EN FC BARCELONA?

El delantero polaco fue presentado oficialmente el último miércoles en el conjunto azulgranas y ya viene realizando los entrenamientos con normalidad. Será decisión de Xavi Hernández si lo coloca desde el vamos o lo lleva al banquillo de suplentes.

“Estoy listo para ser parte del equipo, para ser parte del equipo en las sesiones de entrenamiento. Y estoy deseando la próxima sesión de entrenamiento para estar en el campo con el equipo, listo para jugar en el próximo partido. Para mí, todo lo que ha pasado en los últimos ha sido asombroso. El tiempo ha ido muy rápido, pero esto es fútbol y tienes que estar listo para todo”, dijo ‘Lewa’.

El delantero polaco Robert Lewandowski está listo para debutar en el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. (Foto: AFP)

REAL MADRID VS. BARCELONA: ALINEACIONES PROBABLES DEL AMISTOSO

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba, Casemiro, Camavinga, Kroos, Benzema, Valverde y Vinícius Jr.

Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba, Casemiro, Camavinga, Kroos, Benzema, Valverde y Vinícius Jr. Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué Araújo, Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Dembélé, Ansu Fati y Lewandowski.

PRETEMPORADA 2022 DEL REAL MADRID

24/07/2022 | Real Madrid vs. FC Barcelona desde las 05:00 horas en el Allegiant Stadium (Las Vegas)

27/07/2022 | Real Madrid vs. América de México desde las 04.30 horas en el Estadio Oracle Park (California)

31/07/2022 | Real Madrid vs. Juventus desde las 04:00 horas en el Estadio Rose Bowl (Pasadena)

10/08/2022 | Real Madrid vs. Eintracht de Frankfurt desde las 21.00 horas en el Estadio Olímpico de Helsinki (Finlandia), Supercopa de Europa

*Horarios de España

PRETEMPORADA 2022 DEL BARCELONA

13/07/2022 | Olot 1-1 Barcelona en el Municipal Olot

20/07/2022 | Barcelona 6-0 Inter Miami en el DRV PNK Stadium (Miami)

24/07/2022 | Barcelona vs. Real Madrid desde las 05.00 horas en el Allegiant Stadium (Las Vegas)

27/07/2022 | Barcelona vs. Juventus desde las 02.30 horas en el Cotton Bowl (Dallas)

31/07/2022 | Barcelona vs. New York Red Bulls desde las 01.00 horas en el Red Bull Arena (New Jersey)

07/08/2022 | Barcelona vs. Pumas UNAM desde las 20.00 horas en el Camp Nou

*Horarios de España