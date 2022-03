Real Madrid y Chelsea se enfrentarán por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League el miércoles 6 de abril en Stamford Bridge. Tras el sorteo de cuartos de final, ambos equipos fueron los primeros en salir, de esta manera, se volverán a ver las caras en el último trayecto de la Liga de Campeones. Conoce cuándo, dónde, a qué hora y dónde ver el encuentro por Champions.

Recordemos que Real Madrid se clasificó a los cuartos de final la Champions al derrotar 3-1 al París Saint-Germain en la vuelta de octavos del máximo torneo continental de clubes.

En aquel partido, la joven estrella francesa Kylian Mbappé abrió el marcador (39), pero Karim Benzema se encargó de dar la vuelta al marcador (62, 76, 78), poniendo el 3-2 en el global de la eliminatoria que dio el pase a los blancos a la siguiente ronda.

Por otro lado, Chelsea dejó en el camino al actual campeón del fútbol francés, Lille. Los locales soñaban con la remontada cuando el turco Burak Yilmaz adelantó en la vuelta a su equipo al transformar un penal a los 38′, pero el vigente campeón de Europa apagó el incendio después, con los tantos del estadounidense Christian Pulisic (45+3′) y del español César Azpilicueta (71′).

FECHA REAL MADRID VS. CHELSEA

El duelo de ida por cuartos de final de Champions League entre Real Madrid vs. Chelsea se disputará miércoles 06 de abril.

HORARIOS DE REAL MADRID VS. CHELSEA

México: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

España: 20:00 horas

CANAL PARA VER REAL MADRID VS. CHELSEA

El partido entre Real Madrid vs. Chelsea por el partido de ida de los cuartos de final de Champions League será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, HBO Max, TNT Sports y Movistar Plus. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio.

