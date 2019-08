Real Madrid vs. Red Bull Salzburgo: duelo por amistoso de pretemporada | EN VIVO

Real Madrid vs. Red Bull Salzburgo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido amistoso que se disputará este miércoles, desde las 12:00 de la tarde (hora peruana) en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo. La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

Real Madrid encara ante Red Bull Salzburgo su penúltimo test de pretemporada, con la necesidad de mejorar su imagen tras ganar solo uno de cinco partidos disputados y con Zinedine Zidane recuperando efectivos con el estreno de Militao y Casemiro más la rehabilitación de Courtois y Jovic. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Será la primera vez que Real Madrid juegue en el Red Bull Arena de Salzburgo. (Foto: AFP)

Real Madrid vs. Salzburgo | Horarios del partido:

12:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

14:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

18:00 horas - Reino Unido

19:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

La plantilla madridista llega a Austria el miércoles y volverá en el día, con una expedición con novedades. Los brasileños Militao y Casemiro, últimos en incorporarse a la pretemporada por su participación en la Copa América, ya están en condiciones de jugar sus primeros minutos del curso.

Además Zidane recupera en portería a Thibaut Courtois, en el regreso de un debate que regresó a escena por la lesión de tobillo del portero belga y las dos buenas actuaciones de Keylor Navas, y al delantero Luka Jovic, también restablecido de su dolencia en el tobillo y que podrá tener minutos para seguir con el proceso de adaptación a su nuevo equipo.

Ante el Red Bull Salzburgo tiene dudas por despejar un Real Madrid que ha encajado más tantos de los que ha anotado en lo que ha cumplido de pretemporada (16 tantos en contra por 11 a favor). Un balance difícil de asimilar en el conjunto madridista que cayó derrotado ante Bayern Múnich (3-1), Tottenham (1-0) y goleado por el Atlético de Madrid (7-3).

Regresará el Real Madrid a tierras austríacas, que hace años era un lugar habitual en sus pretemporadas, once años después de su último partido allí, cuando ganó 3-2 al Lask en Linz con goles de con goles de Baptista, Raúl y Saviola en un test que por el por entonces equipo dirigido por Bernd Schuster, encaró sin fichajes porque era a finales de julio tras la disputa de una Eurocopa y con Juegos Olímpicos.

Será la primera vez que el conjunto madridista juegue en el Red Bull Arena de Salzburgo, estadio que se inauguró en 2003 y con un aforo de 30 mil espectadores que se llenará para recibir al nuevo Real Madrid de Eden Hazard, de quien se espera vaya mejorando su forma física y ejerciendo liderazgo sobre el campo.

Las tres bajas por lesión serán las de Marco Asensio, lesionado de larga duración por su grave lesión de rodilla, el francés Ferland Mendy y Brahim Díaz, único integrante de la enfermería que aún tiene alguna pequeña opción de reaparecer antes del inicio del curso.

Zidane no ofrecerá la convocatoria hasta el mismo miércoles y a la espera de que fructifiquen las negociaciones por Donny van de Beek y Paul Pogba, tiene que decidir sobre la gestión en las apariciones de dos jugadores con los que no cuenta y el club busca salida, Gareth Bale y James Rodríguez. No se espera que ninguno viaje a Austria.

Tras el encuentro ante el Red Bull Salzburgo, será el domingo cuando llegará la piedra de toque en la visita al Olímpico de Roma (20:00 horas). Última prueba de altura para un equipo que debutará seis días después en LaLiga Santander, en Balaídos, con su primer partido oficial del curso ante el Celta de Vigo.

Fuente: EFE