Renato Tapia es uno de los jugadores con más recorrido en el campo en cada encuentro de la selección peruana. Pero su labor de estar presente en todos lados, incluso escapa de los campos de fútbol. En entrevista a ESPN, el volante confesó que sigue los partidos de varios de sus compañeros en la Blanquirroja.

“Siempre estoy pendiente de todos, veo los partidos de mis compañeros, incluso tengo una aplicación para ver los partidos de Arabia, estoy siempre conectados con todos, trato de seguirlos y de hecho trato de estar con todos”.

La reciente participación de André Carrillo jugando para el Al Hilal y Claudio Pizarro en la premiación del Mundial del Clubes, también fue algo que el mediocampista destacó: “Es un orgullo que se hable del Perú. Uno lo trata de tomar como ejemplo y espero que se vuelva a repetir siempre”.

Tapia volvió a tomar relevancia en el fútbol internacional con su llegada al Celta de Vigo, algo que agradece: “Me abrió las puertas cuando muchos me las cerraron, me ayudó a crecer muchísimo, personalmente, me ayudó a crecer en grandes cantidades, estoy agradecido”.

Sobre Eliminatorias

Perú se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones de las Clasificatorias con 21 puntos, tras el empate frente a Ecuador en Lima. Mientras que Uruguay está un punto más que la ‘bicolor’, por lo que se encuentra en el cuarto lugar, de allí la necesidad de salir con una victoria de Montevideo para así estar más cerca del siguiente Mundial.

Renato manifestó indicó que el duelo contra Uruguay hay que “tratarlo como tal, como una final y llevarnos los puntos necesarios para seguir en la pelea para ir al Mundial. Será así, muy luchado. Montevideo es una cancha donde los resultados no van a nuestro favor, como lo es Colombia, pero al final se dio los resultados”.