FIFA suspende a Rusia: sin Eliminatorias, Mundial Qatar 2022, ni competencias de clubesDurante el desarrollo del Mundial de Rusia 2018, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin realizó una reunión donde invitó a Diego Maradona, sin embargo, el ‘Pelusa’ no aceptó, debido al horario de la cumbre.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Me hice dos o tres ensayos ya de... ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’..., ‘reputín del orto’..., pero me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto... ¿Viste? No me levanto”, se le escucha decir a Diego.

“Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así... por supuesto que iba a ir de traje. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin... pero mañana yo no voy. Está decidido”, concluyó.

Finalmente, Diego Maradona y Vladímir Putin pudieron reunirse bajo las condiciones que impuso Diego.

