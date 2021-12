Marcelo Gallardo conquistó con River Plate el título de la Liga Profesional de Argentina en medio de los rumores que le sitúan como potencial entrenador de la selección uruguaya. A poco de cerrar la temporada, lo único claro es que el DT tiene contrato firmado con los ‘Millonarios’ hasta finales del 2021 y después todo es incógnita pura.

Precisamente, los miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se aferran a esa pequeña posibilidad para nombrar al ‘Muñeco’ como reemplazante del histórico Óscar Washington Tabárez. En tal sentido, Jorge Casales, directivo de la entidad ‘charrúa’, confirmó que la opción de ‘Napoleón’ está vigente

“Gallardo no está descartado”, manifestó el integrante del alto mando de la AUF. Enseguida, el directivo agregó: “Nuestros interlocutores nos manejan que aún no definió qué opción quiere tomar. Nosotros estamos esperando reunirnos con él. Si hablamos con Marcelo, lo convencemos”, expresó en una charla con Sport890.

En la misma línea, Casales mencionó el tema de los plazos para alcanzar un acuerdo. “Así como digo esto, digo que los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él, pero tenemos que definirlo cuanto antes. No podemos pasar más de la semana que viene para definirlo”, sostuvo.

Asimismo, el dirigente uruguayo hizo una aclaración sobre las conversaciones con la gente del ‘Muñeco’ y algunos detalles que solicitan para acercarse a un trato. “La AUF no puede asumir determinados costos y eso lo dejamos en claro desde el principio con el entorno de Gallardo”, indicó en la entrevista.

De otro lado, Casales remarcó que, si bien Gallardo es el número uno, en la interna de la directiva aún no ha consenso por otra alternativa para el puesto que dejó el ‘Maestro’ Tabárez. “No hay candidato 100% probado. Estamos manejando algunos nombres y tiene que haber una decisión orgánica del ejecutivo, que aún no hubo”, cerró.

La selección uruguaya ya no puede perder más tiempo porque la reanudación de las Eliminatorias a Qatar 2022 están a la vuelta de la esquina. A falta de confirmación, el elenco celeste chocará el 27 de enero con Paraguay en Asunción. Enseguida, el 1 de febrero, el cuadro ‘charrúa’ se verá las caras con Venezuela en Montevideo.