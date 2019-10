Fútbol mundial







River Plate vs. Boca Juniors: Bruno Zuculini se pierde el superclásico por la ida de la Copa Libertadores El mediocampista Bruno Zuculini no estará hoy -martes 1 de octubre- en el superclásico entre River Plate vs. Boca Juniors por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores por una lesión que sufrió el pasado fin de semana en la Superliga argentina