River Plate vs. Gimnasia: Santiago Silva, ex Boca Juniors, anotó así el 2-2 en la Copa Argentina | VIDEO En el River Plate vs. Gimnasia, por la semifinal de la Copa Argentina, Santiago Silva marcó el empate con un cabezazo que fue imposible para Franco Armani

