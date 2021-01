River Plate quedó cerca de avanzar a la final de la Copa Libertadores 2020. El elenco argentino ganó 2-0 a Palmeiras, en el duelo de vuelta de semifinales, pero no le alcanzó para hacer realidad su objetivo, una semana después de perder 3-0 en el compromiso de ida. Más allá de la derrota en el global, el entrenador Marcelo Gallardo no dudó en elogiar a sus jugadores.

“Vengo a reconocer y a valorar a mi equipo, a mis futbolistas, que realmente me han hecho sentir totalmente representado, me han emocionado por la forma que jugaron. Me siento totalmente orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido”, aseguró el ‘Muñeco’, que acudió a la rueda de prensa y evitó responder a las interrogantes de los periodistas.

“Es una sensación muy plena la que tengo, porque cuando uno ve la postura de un equipo, cuando uno ve las formas de un equipo y lo representa a uno totalmente, realmente no me queda mucho para decir. Simplemente reconocerles y agradecerles por el partido que han jugado hoy”, añadió el estratega de 44 años.

Marcelo Gallardo, en River Plate desde junio del 2014, insistió en destacar la actuación de su grupo. “Personalmente, lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Son por estos momentos por los que realmente uno como entrenador elige esta profesión, y hoy me siento realmente orgulloso”, comentó.

Para cerrar su presentación, Gallardo le deseó suerte a Palmeiras, el primer finalista de la Copa Libertadores. “Vine a decir eso, le deseo suerte a Palmeiras en su próxima fase final y que todos tengan un buen año”, apuntó.