En un Estadio Monumental abarrotado, que presentará un lleno total, River Plate vs. Newell’s Old Boys EN VIVO Y EN DIRECTO por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina 2022 . El compromiso será televisado por las cadenas internacionales de TNT Sports , ESPN , STAR Plus y Vix, mientras que El Comercio te traerá el minuto a minuto. Los ‘Millonarios’ vienen de superar por la mínima diferencia a Independiente, mientras que la ‘Lepra’ de igualar sin goles contra Colón de Santa Fe.

VIDEO RECOMENDADO River Plate realizando su calentamiento previo al inicio de un partido en Argentina | Fuente: @RiverPlate