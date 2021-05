Zlatan Ibrahimovic se mantiene en la élite del fútbol, más allá de sus 39 años. La competitividad del sueco es innegable. De hecho, lo reconoce el mismo Romelu Lukaku, con el que protagonizó un tenso cruce durante el Milan-Inter en enero pasado, pero también enfatiza en una característica egoísta de ‘Ibra’.

“Es un gran jugador, ha ganado por donde ha pasado, ha marcado más de 500 goles. ¿Como humano? En Manchester United teníamos una buena relación. Necesitamos jugadores de este nivel en la Serie A”, aseguró para Corriere della Sera, Lukaku, quien acaba de coronarse campeón de la Serie A con el Inter

En seguida, Lukaku lanzó el dardo para Ibrahimovic: “Quiere ganar para él, yo quiero ganar para el Inter, Cristiano Ronaldo para la Juventus, ahora está Mourinho en la Roma: todo son cosas buenas para Italia. El nivel está subido, esperemos que el Inter vuelva a ganar”.

Show Player

Romelu Lukaku también se acordó del intercambio de palabras que tuvo con el espigado delantero, en dicho choque por cuartos de final de la Copa Italia. “Estábamos perdiendo 1-0, fallé un gol, estaba un poco enfadado. Sus palabras me impresionaron. No estoy contento con haber reaccionado así, pero no soy de los que le ponen los pies en la cabeza. Soy humilde y tranquilo, soy un ganador y lucho a muerte por mis compañeros y por la victoria”, sentenció.

El belga se prepara para afrontar este sábado el duelo de Inter de Milán ante Sampdoria, por la fecha 35 de la liga italiana. Por su parte, Ibrahimovic se alista para estar presente en el compromiso dominical contra la Juventus de Cristiano Ronaldo.