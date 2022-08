Tigre vs. Rosario Central EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 12 de la Liga Profesional Argentina este lunes 8 de agosto del 2022 desde las 6:00 p.m. (horario peruano) en el estadio José Dellagiovanna.

Inicio complicado de mes para el equipo de Carlos Tevez. El primer día de agosto, los ‘Canallas’ perdieron frente a Central Córdoba por 0-3 por el certamen doméstico y en casa. Luego, el 4, los rosarinos se midieron a Quilmes, club del ascenso, en el marco de la Copa Argentino y fueron eliminados en la tanda de los penales.

ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE: HORARIO

Perú – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

México – 6:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (9 de agosto)

Según informó TyC Sports, el ‘Apache’ Tevez decidió enviar a los entrenamientos con la reserva a cinco futbolistas del plantel principal: Fernando Torrent, Julián Velázquez, Nazareno Romero, Luciano Ferreyra y el venezolano Michael Covea. Por el contrario, el DT de Rosario Central llamó a tres juveniles: Tomás O`Connor, Kevin Ortiz y Franco Bustos Glavas.

De su lado, Tigre también atraviesa por una situación incómoda a esta altura de la campaña. El ‘Matador’ se despidió de la Copa tras caer contra Deportivo Madryn. Luego, el elenco felino protagonizó un cruce parejo con Racing Club que acabó 3-3 y los deja con 13 puntos en la tabla, uno más que los 14 de los rosarinos.

ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE: CANAL TV

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Tigre vs. Rosario Central puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿DÓNDE VER ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE ONLINE?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Tigre y Rosario Central deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

¿DÓNDE JUEGAN ROSARIO CENTRAL - TIGRE POR LIGA PROFESIONAL?