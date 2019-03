Santos vs. Veracruz EN VIVO: Ver duelo EN DIRECTO por la fecha 10 de la Liga MX, vía Azteca Deportes

Santos vs. Veracruz EN VIVO ONLINE GRATIS: por la Liga MX | Santos Laguna y Veracruz son dos clubes con urgencias en el Clausura MX 2019. Los primeros quieren mantenerse entre los primeros lugares y aspirar a la liguila final, mientras que sus rivales buscan salir del fondo de la tabla de posiciones este viernes 8 de marzo desde las 20 horas (Perú y Colombia). Para ver fútbol en vivo se puede elegir distintas opciones, entre apps móviles, canales de TV con derechos de transmisiones o páginas webs como El Comercio que cubren las detalles del partidos para todos sus lectores.

El duelo entre Santos vs. Veracruz abre la jornada 10 de la Liga MX 2019 en el estadio Luis de la Fuente de la ciudad de Veracruz. Santos Laguna decidió adelantar su cotejo ya que se medirá el martes 12 de marzo ante el Nueva York RB por la Concachampions. En la ida, los mexicanos triunfaron por 2-0.

Por su cuenta, Veracruz vive una de sus peores campañas en la Liga MX. En 9 partidos disputados apenas ha sumado 3 puntos productos de 3 empates. Este conjunto es penúltimo en la tabla del Clausura MX 2019 empatado en unidades con el Querétaro.

Santos Laguna, en cambio, lleva 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas en la Liga MX 2019. Con 14 puntos está ubicado en séptimo lugar y busca seguir escalando para meterse a la liguilla final del Clausura MX 2019.

Santos vs. Veracruz: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por la Liga MX



Santos vs. Veracruz: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por la Liga MX

Santos Laguna: Orozco, Nervo, Dória, Abella, Angulo, Vázquez, Valdés, Lozano, Correa, Furch y Moreno.

Veracruz: Jurado, Salcido, Fabrício, Murillo, García, Paganoni, Gutiérrez, Rodríguez, Prieto, Menéndez y Luna.

Santos vs. Veracruz: ¿A qué hora es el partido?

México: 19:00 horas

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Brasil: 23:00 horas

España: 02:00 horas (sábado 9 de marzo)

Italia: 02:00 horas (sábado 9 de marzo)

Francia: 02:00 horas (sábado 9 de marzo)

Japón: 10:00 horas (sábado 9 de marzo)



Santos vs. Veracruz: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Liga MX?

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Internacional Bet365

México Azteca 7, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Estados Unidos Univision Deportes



Santos vs. Veracruz: Últimos partidos de Santos Laguna

20/02/19 LIC Marathón 2 - 6 Santos Laguna

24/02/19 PRD Santos Laguna 4 - 0 Toluca

27/02/19 LIC Santos Laguna 5 - 0 Marathón

02/03/19 PRD León 3 - 0 Santos Laguna

05/03/19 LIC New York RB 0 - 2 Santos Laguna

Santos vs. Veracruz: Últimos partidos de Veracruz

15/02/19 PRD Tijuana 3 - 0 Veracruz

19/02/19 COM Veracruz 2 - 0 Mineros

22/02/19 PRD Veracruz 1 - 1 Cruz Azul

27/02/19 COM Veracruz 2 - 1 Mineros

03/03/19 PRD Toluca 3 - 1 Veracruz