La decisión de la selección chilena, de llevar el partido ante Argentina por Eliminatorias Qatar 2022 a Calma, al parecer, no es vista bien por todos los jugadores. Paulo Díaz, defensor de River Plate, no ve con buenos ojo el ‘plan’ para sacar ventaja ante una selección ‘Albiceleste’ que no ha perdido en el proceso clasificatorio.

“No sé si va ser bueno para nosotros, porque no hay muchos jugadores que estén acostumbrados a la altura. Pero sí, creo que nos puede servir como adaptación a lo que puede ser La Paz”, contó para ESPN Argentina.

“Tampoco creo que sea buena idea, porque jugar en la altura no es lo mismo que jugar en terreno normal. Te cansas más, tienes diferente aire, el balón corre diferente, pero vamos a llegar más cansados al partido contra Bolivia. Tiene sus pro y sus contra, no creo que sea muy bueno ni que sea tan malo”, agregó el jugador de River.

“Creo que la mayoría está enfocado en querer ganar todos los partidos. Después lo que pase en el momento lo iremos viendo, pero creo que todos están enfocados en querer ganar. Estamos todos muy cerca, a uno o dos puntos, el que gane más partidos sacará diferencias. Si pierdes o un empate te van a sacar una diferencia que te vas a lamentar”, finalizó Díaz.

La selección chilena enfrentará a Argentina el 27 de enero en el estadio Zorros del Desierto a partir de las 19:15 (hora peruana).

