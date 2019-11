El futuro en Santos de Brasil está definido para Christian Cueva. Si bien el presidente del club pidió que el peruano vuelva a jugar en el club, el directos deportivo Paulo Autuori respondió con fastidio al mensaje y le cerró las puertas al volante.

El exentrenador de la selección peruana,, hoy en Santos de Brasil, dijo que no permitirá la interferencia del presidente del club. La idea del mandamás del ‘Peixe’ es que el jugador de la Selección Peruana siga en actividad para poder negociarlo y que un jugador como él no puede estar en el equipo de reservas, pero en el primer equipo no comparten la idea.

“Lo de Christian Cueva ya está definido, lo hablé hace un tiempo y él no está en los planes de Sampaoli, no hay chance de que eso cambie. Solo una persona puede colocar a un jugador, es el entrenador”, afirmó Paulo Autuori.

“Esto es algo que voy a defender a muerte. Fui entrenador hasta hace poco tiempo y jamás voy a permitir ese tipo de interferencia", añadió el exentrenador. Además anunció que seguirá en su cargo solo hasta diciembre: "Yo estaré aquí hasta diciembre haciendo mi trabajo, ya lo definí, me voy en diciembre”.

Un día antes el presidente de Santos, José Carlos Peres, pidió el retorno de Christian Cueva al primer equipo. "Está entrenando, esperamos que tenga un sentido de él jugando. Un jugador de su nivel no puede permanecer en reserva. Debe valorar su fútbol para poder negociar, si lo hay”, indicó.