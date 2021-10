La continuidad de Óscar Tabárez en la selección de Uruguay abrió un debate intenso entre los dirigentes, exfutbolistas, jugadores, hinchas y amantes del fútbol a nivel mundial. Los malos resultados de la Celeste en las Eliminatorias Qatar 2022 han acentuado la crisis futbolística y hoy Diego Forlán habló sobre esta situación.

‘Cachavacha’ fue uno de los pilares de Uruguay en la Era Tabárez y opinó sobre la tensa situación que atraviesa el ‘Maestro’. El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió ayer con el técnico y hoy decidirán si continúa a cargo de la ‘Celeste’ para lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Es una lástima esta situación. Por más que se perdieron dos partidos importantes, estamos en una situación difícil con los dos partidos que se vienen, pero que se llegue a terminar de esta manera, no me gustaría”, dijo en “Punto Penal” (Canal 10).

Respalda al ‘Maestro’

En otro momento de la entrevista, Forlán respaldó el trabajo de Óscar Tabárez a cargo de Uruguay durante los últimos 15 años. ‘Cachavacha’ recordó los logros conseguidos de la mano del ‘Maestro’ tanto en las Eliminatorias, Mundiales como Copa América.

“En el proceso se lograron muchísimas cosas. Entiendo que hay muchísimas personas enojadas, pero si empezamos a pensar que se clasificó a todos los mundiales, llegando cuarto y quinto en dos de ellos, se ganó una Copa América. A veces me río porque escucho que dicen que ganamos una sola copa América, pero Argentina ganó una en más de 20 años. Si sacás al Maestro y viene Diego Aguirre que es el que está sonando, no tiene mucho tiempo para trabajar”, enfatizó.

Finalmente, Diego Forlán se mostró en contra que los dirigentes consulten a jugadores sobre la continuidad de un técnico, en clara alusión al comentario de Diego Lugano. “Si Lugano opina, para mí no está bien. Yo no lo haría. Para mí, no corresponde. Como jugador nunca me consultaron sobre la continuidad de un entrenador. Hay algunos que creen tener esa capacidad, capaz yo era un bicho raro (...) Los jugadores no tienen que ser consultados. Ellos están para jugar. Hay roles que se respetan”, concluyó.

