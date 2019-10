El capitán de la selección española Sergio Ramos, alineado este sábado para el partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020 contra Noruega, jugó con la Roja su partido 168, convirtiéndose en el jugador con más internacionalidades superando los 167 encuentros del emblemático portero Iker Casillas.

Ramos, actual capitán de la Roja, entró en el once inicial en el partido que se disputa en Oslo (18h45 GMT) para alzarse con el récord, después que el 8 de septiembre pasado igualara a Casillas en el partido contra Islas Feroe.

“¡Enhorabuena por esos 167 partidos amigo! Espero que sean muchos más. Grandes momentos los que hemos vivido con la selección española”, escribía entonces Casillas en sus redes sociales para felicitar a su antiguo compañero de selección y animarle a seguir rompiendo marcas.

Enhorabuena @SergioRamos por esos 168 partidos con @SeFutbol!! Te has convertido en el que más internacionales tiene con nuestro equipo nacional!! Que vengan muchos más!! Abrazo crack!! pic.twitter.com/ncrTTuA91C — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2019

Campeón de Europa en 2008 y 2012 y campeón del Mundo en 2010, Ramos debutó con la Roja el 26 de marzo de 2005 en un partido amistoso contra China, disputado en Salamanca, que España ganó 3-0.

Ramos está a ocho partidos del récord europeo de internacionalidades que ostenta el mítico guardameta italiano Gianluigi Buffon (176) y a 16 de la marca absoluta que detenta el excentrocampista ofensivo egipcio Ahmed Hassan con 184.

Y Ramos no tiene intención de parar: “Las estadísticas están para superarlas”, afirmaba el pasado 8 de septiembre el capitán de la selección española, afirmando que “si pensase que he cumplido todos mis sueños me habría retirado”.

Fuente: AFP