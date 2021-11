La premiación del Balón de Oro 2021 tuvo la presencia de dos actores que están en boca de todos: Tom Holland y Zendaya asistieron a la gala situado en el Teatro del Châtelet , Francia. Sin embargo, los artistas que estarán en Spider-Man: No Way Home del UCM , fueron confundidos por el periodista Christian Martin que no supo reconocerlos en primera instancia.

Más información en breve...