Vía STAR Plus, PSG vs. Urawa Red EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso de pretemporada este sábado 23 de julio del 2022 desde las 5:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Saitama 2002. El equipo de Christophe Galtier continúa su ruta por Japón, país elegido para desarrollar parte de la pretemporada y en el que ya disputaron un compromiso esta misma semana. El elenco de la capital de Francia se impuso por 2-1 a Kawasaki Frontale con anotaciones de Lionel Messi y Arnaud Kalimuendo.

VIDEO RECOMENDADO Entrenamiento de PSG en su gira por Japón | Fuente: @PSG_inside