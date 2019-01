Sudamericano Sub 20: Nicolás Díaz se disculpó tras llamar "muerto de hambre" a venezolano | FOTO El chileno Nicolás Díaz se manifestó sobre el insulto hacia Pablo Bonilla en el Chile vs. Venezuela por la fase de grupos del Sudamericano Sub 20



El chileno Nicolás Díaz se manifestó sobre el insulto hacia Pablo Bonilla en el Chile vs. Venezuela por la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 (Foto: agencias)