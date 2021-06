Suecia vs. Eslovaquia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo E de la Eurocopa, este viernes 18 de junio desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Luego del empate sin goles ante España, Suecia se verá las caras con Eslovaquia, que llega motivado luego de su victoria (2-1) sobre Polonia, de Robert Lewandowski. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Krestovski.

Suecia vs. Eslovaquia: horarios del partido

México - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

El técnico de Suecia, Janne Anderson, es consciente de que su equipo deberá adelantar líneas si quiere superar el entramado defensivo eslovaco. Isak no puede ser la única amenaza ofensiva sueca y Olsen no puede repetir todos los días la milagrosa actuación que tuvo ante los Morata, Moreno y compañía.

Show Player

Al respecto, la buena noticia es que vuelve Dejan Kulusevki. El delantero de la Juventus ya ha superado la COVID-19, que le mantuvo una semana sin entrenar. El que también se ha recuperado del coronavirus es Mattias Svanberg, pero no parece que llegue a tiempo para el segundo encuentro.

Otra opción en Suecia será Victor Claesson, el futbolista del Krasnodar ruso, uno de los jugadores más ofensivos de la plantilla. Contra España sólo jugó unos minutos. Forsberg, el fino centrocampista del Leipzig, no se puede limitar a correr detrás del balón.

Mikael Lustig es duda con un problema en el abductor. Su sustituto natural es Krafth.

Mientras, en Eslovaquia no se espera ningún cambio de guion. El equipo centroeuropeo siempre juega igual. No tiene reparos en jugar sin delanteros, lo que no quiere decir que no pueda hacer daño arriba, como en la primera parte ante los polacos.

Suelen jugar con los nervios del equipo contrario. Los suecos llegan necesitados de puntos, por lo que el balón y la iniciativa serán suyas desde el pitido inicial, los contraataques eslovacos.

Al mismo tiempo, nadie olvida que el tercer partido de Eslovaquia es ante España, por lo que un buen resultado mañana allanaría el camino para los cruces, lo que sería ya un hito histórico para ese pequeño país.

No le importaría al seleccionador eslovaco, Stefan Tarkovic, repetir el empate que cosechó en su debut en el banquillo ante los suecos en 2018 (1-1). En rueda de prensa, admitió que cuatro puntos serían suficientes para llegar a octavos.

Suecia vs. Eslovaquia: probables alineaciones

Suecia: Olsen, Krafth, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Forsberg, Claesson o Kulusevski, Isak y Berg.

Eslovaquia: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada, Haraslin o Duris, Hamsik, Mak y Duda.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...