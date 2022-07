The Strongest vs. Ceará EN VIVO ONLINE | Sigue el juego de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana este miércoles 6 de julio desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 6:15 p.m. (hora boliviana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la dura derrota (2-1) en la altura de La Paz, The Strongest visitará a Ceará en Brasil, buscando una verdadera hazaña para continuar en carrera en la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, más conocido como Castelao.

THE STRONGEST VS. CEARÁ: A QUÉ HORA JUEGAN

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7:15 p.m.

España: 0:15 (jueves 7 de julio)

THE STRONGEST - CEARÁ: QUÉ CANAL TRANSMITE EL PARTIDO

El The Strongest vs. Ceará será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Sudamericana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Castelao y será transmitido en Sudamérica, por ESPN Cono Sur, Star+(Star Plus) y DirecTV Sports; en España, vía DAZN, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es beIN SPORTS CONNECT.

PRESENTE DE AMBOS EQUIPOS

Al Ceará, de Marquinhos Santos, le alcanza con un empate en el estadio mundialista Arena Castelão, en la ciudad de Fortaleza (noreste), para asegurar su primera participación en los cuartos de la Sudamericana.

Una derrota por un gol de diferencia obliga a que la serie se defina desde el punto blanco, mientras que si los bolivianos ganan por más de un tanto, pasarán de ronda.

Al conseguir una victoria in extremis en la altura de La Paz (3.600 metros), el elenco albinegro hiló siete triunfos consecutivos en su tercera participación en el torneo internacional. Además, tienenel ataque más goleador (19 goles) y la defensa menos vulnerada (2).

Ceará fue el equipo de mejor desempeño entre los 32 participantes de la fase de grupos de la Sudamericana (ganó los seis partidos), superando a varios históricos como Nacional de Uruguay, los brasileños Santos, Sao Paulo e Inter y el chileno Colo Colo.

Aunque los números y el juego de Ceará en la Sudamericana causarían alarma en cualquiera, The Strongest confía en darle vuelta a una serie que está abierta.

“No vienen saliendo las cosas como las planeamos, pero bueno, este es un club que se caracteriza por la garra y por salir adelante en los momentos complicados”, sostuvo el volante argentino Cristian Esparza.

El conjunto atigrado, del entrenador argentino Víctor Gastón Ramondino, aspira a clasificarse y a sacudirse del mal estreno en el Clausura boliviano (cayó 3-0 contra Oriente Petrolero el sábado) y de la derrota ante Bolívar en la final del Apertura.

THE STRONGEST VS. CEARÁ: ALINEACIONES POSIBLES

Ceará: Joao Ricardo, Nino Paraiba, Messias, Luiz Otavio, Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso, Richardson, Fernando Sobral, Moreira de Lima, Vina y Stiven Mendoza. DT: Marquinhos Santos.

The Strongest: Guillermo Viscarra, Diego Wayar, Ismael Benegas, Adrián Jusino, Juan Pablo Aponte, Fernando Saucedo, Bautista Cascini, Henry Vaca, Luciano Ursino, Cristian Esparza y Enrique Triverio. DT: Víctor Gastón Ramondino.

Con información de AFP.