Tigres vs. Atlas en vivo se ven las caras por el partido de vuelta de la Liga MX 2022 en el estadio Universitario. Esta serie se completará este sábado donde los locales necesitan ganar por tres goles de diferencia para avanzar a la final.

Como se recuerda, Atlas, campeón vigente del fútbol mexicano, consiguió una ventaja de 3-0 sobre los Tigres,en el partido de ida de su serie de semifinales del torneo Clausura-2022 jugado en el estadio Jalisco.

A QUÉ HORA VER TIGRES VS. ATLAS EN VIVO: HORARIO DE LA SEMIFINAL

Si estás en Perú, Colombia, Ecuador y México - 20:00 horas

Si estás en Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos - 21:00 horas

Si estás en Argentina, Uruguay y Brasil - 22:00 horas

Al minuto 36, el ecuatoriano Aníbal Chalá llegó con velocidad al área de los Tigres donde fue derribado por el portero Nahuel Guzmán. El árbitro señaló penal.

Luego de que el ‘Patón’ Guzmán retrasara la reanudación del juego mientras se acomodaba los guantes, al 40 el argentino Julio Furch cobró el penal y lo convirtió en el 1-0 luego de que la pelota pegara en la base del poste izquierdo; el cancerbero se lanzó al lado contrario.

Los ‘Zorros’ encontraron el 2-0 al 60 cuando Luis Reyes conectó un disparo de zurda desde fuera del área que colocó cerca de la base del palo izquierdo ante el vuelo de Guzmán quien alcanzó a rozar la pelota.

QUIÉN TRANSMITE TIGRES VS. ATLAS EN VIVO Y ONLINE

La transmisión de la semifinal ida entre Atlas y Tigres UANL estará a cargo de las señales de Canal 5, Azteca 7, TUDN y Afizzionados. Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás el minuto a minuto en tiempo real.

QUÉ DIJO DIEGO COCCA TRAS LA VICTORIA ANTE TIGRES

“Me preguntan lo mismo, ‘¿cómo no se relaja el equipo?’ ¿cómo se va a relajar el equipo? Este equipo deja todo el corazón, le ganó 3-0 a Tigres. Hoy quiero disfrutar, vamos a salir a jugar, defender nuestra identidad y saber que el rival puede remontar el resultado. Está abierta la Semifinal, pero estamos muy contentos con lo que hicimos en nuestra cancha y con nuestra gente”, confirmó el estratega rojinegro.

“El rival tranquilamente puede remontar el resultado, depende de nosotros no dejarlos hacer, hoy no los dejamos hacer, los presionamos y vamos hacer lo mismo en su cancha, lógicamente sabiendo que tiene jugadores desequilibrantes que vendrán con todo. Ahí está abierta la Semifinal, hoy estamos muy orgullosos de lo que hicimos en nuestra cancha, con nuestra gente, qué más decir”, agregó.

“Lógicamente el mérito es de los protagonistas, los jugadores, me pone muy orgulloso porque este equipo me emociona, no para de correr, de ir para adelante, lo dije el partido pasado, más allá que habíamos empatado con Chivas, la actitud del equipo hace el gran cambio”, apuntó Diego Cocca.