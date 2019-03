Tigres vs. Houston Dynamo EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan por cuartos de final de Concachampions

Tigres vs. Houston Dynamo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la ida de cuartos de final de la Concachampions, este martes 5 de marzo, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tigres visitará a Houston Dynamo y buscará dar el primer paso para alcanzar la instancia de semifinales del torneo de la Concacaf. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el BBVA Compass Stadium.

Tigres vs. Houston Dynamo: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

España - 4:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Tigres dejó en el camino a Deportivo Saprissa en el Estadio Universitario de Nuevo León con un 5-2 como resultado global, en la instancia previa. Los 'Felinos' chocarán hora con Houston Dynamo, que eliminó al Guastatoya guatemalteco.

Tigres viajó a tierras estadounidense sin la presencia de su goleador André-Pierre Gignac, quien se quedó en Monterrey para continuar con su recuperación una lesión a la rodilla. Javier Aquino y Jurgen Damm, por motivos de lesión, también estarán ausentes.



"Tenemos gran calidad dentro de la plantilla y sacaremos al campo un equipo competitivo que no tendrá más objetivo que conseguir el triunfo", declaró Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, en la previa.

"Respetamos a todos los rivales por igual y por lo tanto ese esfuerzo será siempre el máximo en el campo, que es donde hay que ganar los partidos", agregó.

Tigres vs. Houston Dynamo chocan por cuartos de final de la Concachampions 2019. (Foto: Tigres UANL)

Houston Dynamo comenzó la nueva temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) con un empate a 1-1 frente al Real Salt Lake City, en su campo.



A pesar que todavía no ha encontrado el mejor ritmo de juego, el Houston Dynamo se muestra optimista de cara a sacar un buen resultado en el partido que va a disputar en su campo ante un rival al que conoce muy bien y que llega al torneo como el gran favorito.



"Sabemos del potencial que tienen los Tigres, los hemos visto jugar aquí varias veces y es el rival al que respetas, pero a la vez te motiva a hacer mejor las cosas y a conseguir un buen resultado", declaró el entrenador colombiano del Houston Dynamo, Wilmer Cabrera.

Tigres vs. Houston Dynamo: probables alineaciones

Houston Dynamo: Joe Willis; A.J. DeLaGarza, Alejandro Fuenmayor, Maynor Figueroa, DaMarcus Beasley; Matías Vera, Juan David Cabezas, Tomás Martínez; Alberth Elis, Mauro Manotas y Romell Quioto. DT: Wilmer Cabrera.

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Carlos Salcedo, Francisco Meza, Jorge Torres; Julián Quiñones, Rafael de Souza, Jesús Dueñas, Javier Aquino; Eduardo Vargas y Enner Valencia. DT: Ricardo Ferretti

Con información de EFE