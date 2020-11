Venezuela vs. Chile: jugarán este martes 17 de noviembre por la fecha 4 de las Eliminatorias sudamericanas Qatar 2022, desde las 5:00 de la tarde, horario venezolano (6:00 p.m. horario chileno y 4:00 p.m. en Perú EN VIVO y EN DIRECTO), en el Estadio Olímpico de Caracas. Podrás seguir ONLINE el partido a través de la web de El Comercio. A continuación revisa la guía de canales de televisión para ver el juego, además de los horarios en tu país y todos los detalles del duelo por el certamen de la Conmebol.

La selección venezolana inició las Eliminatorias a Qatar 2022 con tres derrotas y sin goles a favor; si no logra convertir ante Chile, será la primera vez en la historia de las clasificatorias sudamericanas que un equipo no marque ningún gol en sus primeros cuatro juegos. La ‘Vinotinto’ es uno de los coleros del torneo junto a Bolivia, el otro conjunto que hasta el momento no logró puntos.

En tanto, la selección chilena, que viene de vencer 2-0 a Perú, no logra triunfos consecutivos en Eliminatorias desde sus primeros dos juegos rumbo a Rusia 2018 (2-0 ante Brasil y 3-0 frente al equipo peruano). Después de tres jornadas, la ‘Roja’ tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones.

Venezuela vs. Chile: a qué hora se juega el partido

Los Ángeles: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Washington DC, Ciudad de México, El Salvador y Costa Rica: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Venezuela y Bolivia : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Francia y España: 10:00 p.m.

Venezuela vs. Chile: guía de canales para verlo en vivo

Venezuela vs. Chile: historial y últimos resultados

28/03/17 | Chile 3-1 Venezuela | Eliminatorias

29/03/16 | Venezuela 1-4 Chile | Eliminatorias

14/11/14 | Chile 5-0 Venezuela | Amistoso

06/09/13 | Chile 3-0 Venezuela | Eliminatorias

09/06/12 | Venezuela 0-2 Chile | Eliminatorias

17/07/11 | Chile 1-2 Venezuela | Copa América

Venezuela vs. Chile: posibles alineaciones

VENEZUELA: Wuilker Fariñez; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Luis Mago; Yangel Herrera, Junior Moreno, Cristian Cásseres Jr; Yeferson Soteldo, Darwin Machís; y Salomón Rondón. Técnico: José Peseiro.

CHILE: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal; Fabián Orellana, Alexis Sánchez y Jean Meneses. Técnico: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Patricio Loustau (Arg).

