Manchester United vs Sheffield United en vivo: sigue el partido por Premier League que se disputa este miércoles 24 de abril, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Old Trafford. La transmisión se puede ver a través de ESPN en DirecTV y otros operadores de cable. El encuentro también se puede seguir por internet en DirecTV GO (DGO), Star Plus y otras plataformas de streaming. Los Red Devils son séptimos con 50 puntos y están obligados a ganar para seguir peleando su ascenso a puestos de Champions.