Este sábado 24 de octubre se llevará a cabo el Barcelona vs. Real Madrid en el marco de la sexta jornada de LaLiga. El exdelantero brasileño, Rivaldo, se refirió al duelo a disputarse en el Camp Nou.

“Un clásico no tiene favorito y el Madrid también podría conseguir una victoria. Los dos equipos perdieron el fin de semana en la Liga Española y no pasa nada. Los dos igual van a pelear para ser campeones. No hay favorito. Barcelona tiene que intentar hacer un gran partido por todo lo que ha pasado al final de la temporada pasada con Messi, Suárez y tratar de conseguir una victoria al Real Madrid porque las cosas cambian al ganar un clásico”, precisó Rivaldo en una entrevista hecha por ‘Betfair’.

Asimismo, el brasileño hizo énfasis en que Lionel Messi será una de las figuras del encuentro; sin embargo, no dejó de mencionar al joven Ansu Fati, quien viene siendo clave en los últimos partidos del Barcelona.

“El clásico siempre es emocionante entre el Barcelona y el Real Madrid, y aunque creo que Ansu Fati podría tener un papel clave en este choque, sigo creyendo que será Lionel Messi quien demuestre que sigue comprometido con el club. Ha tenido un verano duro y no está empezando la temporada con la brillantez de otras temporadas, principalmente marcando desde el punto de penalti que no es habitual en su carrera, así que estoy seguro de que tiene aquí el partido perfecto para subir de nivel y demostrar que sigue siendo un jugador que hace la diferencia”, mencionó.

A su vez, Rivaldo conversó sobre la crisis que viene afrontando el Real Madrid tanto en LaLiga como en el Champions League, pues en sus dos últimas presentaciones no pudo sumar puntos.

“El Barza tendrá una gran oportunidad de hacer más grande la crisis del Real Madrid, ya que los merengues han perdido sus dos últimos partidos, ambos en casa .Jugar en el Camp Nou contra un equipo herido por sus últimos resultados es la ocasión perfecta para conseguir una victoria moralizante y dejar a tu rival complicado”, afirmó.

