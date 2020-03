Fútbol mundial







River Plate vs. Atlético Tucumán: Gallardo quedó consternado tras empate que le arrebató título de la Superliga | VIDEO Marcelo Gallardo no tuvo mayor reacción tras el empate final por 1-1 entre River Plate vs. Atlético Tucumán. Luego de ese resultado, el ‘Millonario’ le dijo adiós al título de la Superliga argentina